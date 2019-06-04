رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر يجتمع بالقيادات لبحث خطط عيد الفطر المبارك

الأقصر - أحمد مرعى

عقد المهندس زكريا عبد الحميد سلام رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، اجتماعاً موسعاً مع مديري العموم والإدارات والهندسات لبحث التدابير اللازمة، استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك ومتابعه التعليمات السابقه بخصوص تأمين استمرارية التغذية الكهربائية لجميع الساحات الكبرى التى ستقام فيها شعائر صلاة العيد بالمحافظة.

ووجه رئيس شركة الكهرباء بالأقصر، بضرورة صرف حصص إضافية من مهمات التشغيل والصيانه لجميع الهندسات، وشدد علي جميع رؤساء الهندسات بتشكيل فرق طوارئ خلال فترة عيد الفطر المبارك، وأكد علي تنفيذ التعليمات وضرورة اليقظة التامة وسرعة اصلاح الأعطال و العمل على تقليل زمن العطل

كما وجه بنشر أرقام تليفونات طوارئ أعطال الشبكات على جموع المواطنين، كما أصدر المهندس سامي وردة رئيس مجلس الإدارة، قراراً بوقف الإجازات و الراحات لجميع رؤساء الهندسات ومهندسي التشغيل والعاملين بالتشغيل و الصيانه خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك .

وننشر ارقام تليفونات طوارئ الاعطال بشبكات الكهرباء علي مستوي المحافظه

أولا : هندسة كهرباء اسنا شرق

01204973507

ثانيا: هندسة كهرباء اسنا غرب ( اصفون )

01204975149 شبكه اصفون

01204972899 شبكه توماس

ثالثا : هندسة كهرباء ارمنت

01204974584 شبكه ارمنت الوابورات

01204901161 شبكه ارمنت الحيط

رابعا : هندسة كهرباء غرب الاقصر

01204967027 سياره شبكه القرنه

01204890146 شبكه القرنه

01204890702 شبكه الضبعيه 01204890382 سياره شبكه الضبعيه

٠١٢٠٤٨٩٠٣٨٢

خامسا: هندسة كهرباء جنوب الأقصر

01204893218 شبكه العواميه

سادسا: هندسة كهرباء شمال الأقصر

01204893605 شبكه ابو الجود

سابعا: هندسة كهرباء البياضيه

01204896064

ثامنا: هندسة كهرباء العديسات

01204898997

تاسعا: هندسة كهرباء الزينيه

01204894678 شبكه الزينيه

01204894680 سياره شبكه الزينيه