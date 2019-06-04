رئيس حكومة إيطاليا يهدد بالاستقالة حال استمرار صراع طرفى الائتلاف الحاكم

وأضاف وفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية: "شخصيًا ، أنا على استعداد للعمل بأقصى قدر من الاصرار. لكن لا يمكننى اتخاذ هذا الخيار بمفردى، فيجب أن تكون القوتان السياسيتان على دراية بمهامها".

وجدد "إذا لم تكن هذه هى الحالة، فلن أقوم بإطالة أمد وجودى فى قصر كيجى (رئاسة الوزراء)، وببساطة شديدة ، سأستقيل".

ووصف كونتى، استاذ القانون الجامعى، المحسوب على التكنوقراط ولكنه الاقرب إلى حركة خمس نجوم، "إن تعايش الحكومة مع آجال إنتخابية متلاحقة أشبه بالحملة الانتخابية شبه الدائمة ، أثر على مناخ تماسك طرفى الائتلاف الحاكم وأنا شخصياً قللت من وقع ذلك فى البداية".