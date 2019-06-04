رئيس جهاز المنيا الجديدة: جارِ تنفيذ مركز شباب الامتداد بتكلفة 30 مليون

كتب أحمد حسن

قال المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه جارِ استكمال تنفيذ أعمال مركز الشباب بمنطقة الامتداد بالمدينة، على مساحة 16000 م2، وبتكلُفة تقدر بنحو 30 مليون جنيه، حيث تم تسليح الطبقة السفلية للّبشة المسلحة لأساسات حمام السباحة بالمركز، وكبس أعمال التغذية والصرف للحمام.

وأوضح أحمد، أنه تم الانتهاء من الحدادة المسلحة لأساسات حمام السباحة ووضع""water stop وتجهيزه للصب الخرسانى، تمهيدًا لاستكمال باقى الأعمال بالمركز.

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، على أن مدينة المنيا الجديدة تشهد نشاطًا ملحوظًا فى أعمال الزراعة وتطويرالميادين، وتنفيذ شبكات الرى، كما أنه جارِ العمل بمشروع رفع كفاءة أعمال الزراعة وتشجير الطرق الرئيسية بمدينة المنيا الجديدة.