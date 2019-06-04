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رئيس الوزراء الفلسطينى يطالب بإلزام إسرائيل لوقف الاستيطان بالقدس

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 08:45 م
رئيس الوزراء الفلسطينى يطالب بإلزام إسرائيل لوقف الاستيطان بالقدس رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن قرار إسرائيل بناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة فى القدس المحتلة، واستمرار اعتداءاتها على المصلين والمرابطين فى الأقصى يعكس العقلية الاستعمارية، ومحاولة تكريس الأمر الواقع وتدمير أى فرصة متبقية للعملية السياسية.
وطالب اشتية -فى بيان اليوم- المجتمع الدولى باتخاذ خطوات للضغط على إسرائيل للتراجع فورا عن إجراءاتها الاستعمارية التى تتعارض مع الإجماع الدولى والقرارات والقوانين الدولية، معتبرا أن بيانات الاستنكار رغم أهميتها غير كافية.
وتابع رئيس الوزراء الفلسطينى "يجب إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولى ووقف إجراءاتها الاستفزازية سواء بإعلانها عن بناء وحدات استيطانية على أراضى القدس الشرقية أو باعتداءاتها على المصلين فى الحرم القدسى الشريف فى أيام الشهر الكريم".
وأردف اشتية "إن الاعتداءات على القدس، بما تحمله من قدسية دينية ووطنية، ستجر تبعات خطيرة"، داعيا دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها، لإنقاذ حل الدولتين الذي تطيح به إسرائيل بسياساتها اليومية، محذرًا من التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية.


فلسطين

محمد اشتيه

الاستيطان

القدس

أخبار العرب

عرب وعالم

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