رئيس أوكرانيا الجديد يبدى استعداده للتفاوض مع روسيا

رويترز

قال الرئيس الأوكرانى الجديد فولوديمير زيلينسكى اليوم الثلاثاء إنه مستعد للتفاوض مع روسيا لإنهاء الحرب فى شرق أوكرانيا ولكنه سيتمسك بالهدف الذى أعلنته الحكومة السابقة بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسى.

وقال زيلينسكى فى مقر حلف شمال الأطلسى إنه سيحافظ على بقاء أوكرانيا "على الطريق للتكامل الأوروبى والأوروبى الأطلسى "وإن من بين أهدافه الرئيسية تنفيذ إصلاحات أمنية داخلية لتقريب البلاد من حلف شمال الأطلسى.

ومن المرجح أن تطمئن تصريحات زيلينسكى خلال أول زيارة يقوم بها إلى خارج البلاد كرئيس لأوكرانيا الحكومات الغربية التى لها استثمارات ضخمة فى أوكرانيا.