رئيسة وزراء بريطانيا تهنىء المسلمين حول العالم بحلول عيد الفطر المبارك

لندن أ ش أ

بعثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، بأطيب تمنياتها للمسلمين فى بريطانيا وحول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقالت ماى - فى كلمة نشرتها الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء على موقعها الرسمى على شبكة الإنترنت - "للأسف، هناك من يسعون لزرع الانقسام ونشر الخوف والكراهية فى مجتمعاتنا، لقد رأينا هذا العام أعمالا إرهابية دنيئة موجهة ضد المسلمين فى الخارج وعلى أرض المملكة المتحدة، أو استهدفت أشخاصا أبرياء فى أماكن عبادتهم أو أثناء ممارسة حياتهم اليومية".

وتابعت "لا يوجد مكان فى مجتمعاتنا للإيديولوجية البغيضة التى تحرض على الكراهية والخوف، وأقف مع المسلمين هنا فى المملكة المتحدة وحول العالم ضد أولئك الذين يسعون إلى تدمير قيمنا".