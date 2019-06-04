دلع جسمك بالفواكه المجففة.. هتقوى مناعتك وتحميك من السرطان

كتبت فاطمة ياسر

الفواكه المجففة يتواجد بها العديد من الأنواع فنجد التين المجفف، القراصيا، زبيب، وأنواع أخرى، ولكن هذه الفواكه تحتوي علي العديد من الفوائد الغذائية العالية، كالحديد ومضادات الأكسدة، والبوتاسيوم والكالسيوم، والعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، التي سنتعرف عليها خلال التقرير التالي، وفقا لموقع "HEALTHLINE".

فوائد الفواكه المجففة



وعن فوائد الفواكه المجففة، عليك قراءة الأسطر القادمة، ومنها:

-تعمل على تقوية الجهاز المناعي في الجسم، لأنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المسئولة عن ذلك.

-تعمل علي تنظيم نسبة السكر في الدم، وتحد من ارتفاعه.

-تنظيم نسبة الهرمونات بالجسم، وتعمل علي تنظيمها بشكل قوي.

-تنظيم الضغط بالدم وتحد من ارتفاعه بشكل كبير.

-تعد من الأطعمة الجيدة لمرضي القلب، والتي تحد من التعرض للأي مشاكل في الصحة.

-إذا كنت تتبع نظام غذائي عليك تناول الفواكه المجففة لأنها تشعرك بالشبع لفترات طويلة دون زيادة في الوزن.

-تقلل فرص الإصابة بالسرطان.