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دراسة: مرضى النقرس الأصغر سنا لديهم احتمالات أعلى للإصابة بالجلطات الدموية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:30 م
دراسة: مرضى النقرس الأصغر سنا لديهم احتمالات أعلى للإصابة بالجلطات الدموية النقرس - ارشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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ذكرت دراسة علمية جديدة أن العمر المتقدم يثير احتمالات العديد من الأمراض، لكن بالنسبة للبالغين المصابين بالنقرس ، فإن الأصغر سناً هم الأكثر عرضة للإصابة بتجلط دموي خطير.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، أظهرت دراسة بريطانية أن مرضى النقرس من أى عمر لديهم خطر أكبر بنسبة 25٪ للإصابة بتجلط دموى عميق في الأوردة فى السنوات العشر الأولى بعد التشخيص.

وأوضحت مؤلفة الدراسة "عليشة عبد السلطان": "النقرس هو الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل الالتهابي، حيث يصيب أكثر من 4٪ من البالغين في الولايات المتحدة، ويتطور لدى الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من حمض اليوريك في الدم.

وفي هذه الدراسة، قارن الباحثون ما يقرب من 62 ألف مريض النقرس مع عدد متساو من البالغين خالين من النقرس، ووجدوا أن مخاطر الإصابة بتجلط الدم كانت محصورة إلى حد كبير في مرضى النقرس للذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

 

 


النقرس

علاج النقرس

الجلطات الدموية

النقرس والجلطات

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