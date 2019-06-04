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دراسة: فيتامين (د) يقلل من خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 13%

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:30 م
دراسة: فيتامين (د) يقلل من خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 13% فيتامين د
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة علمية حديثة إلى أن زيادة مستويات فيتامين (د) عن طريق تناول مكملات يومية يمكن أن يقلل خطر الوفاة من السرطان بنسبة 13%.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل البريطانية، ينتج الجسم فيتامين (د) عند تعرضه لأشعة الشمس، ولكن أنماط الحياة الحديثة تعني أن الكثير منهم يقضون وقتًا أطول في منازلهم وحوالي واحد من كل خمسة في المملكة المتحدة البريطانية لديهم مستويات غير كافية من الفيتامين.

ووجد الباحث الأمريكي الدكتور "شيفنغ ماو"، من معهد أليجيني هيلث نيتورك للسرطان في بيتسبيرج، أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د) كانوا أكثر عرضة لضعف الإصابة بسرطان البنكرياس وكان لديهم أيضًا خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وارتبطت دراسة منفصلة شملت 79 ألف شخص بالغ يتمتعون بصحة جيدة بتناول مكمل غذائي لمدة ثلاث سنوات على الأقل بانخفاض خطر الوفاة من السرطان بأي شكل من الأشكال بنسبة 13%.

وأشار الباحثون إلى أن هناك دعوات متزايدة للحكومة لإضافة فيتامين (د) إلى الأطعمة الشائعة مثل الحليب أو الخبز - وهي سياسة تستخدم في الولايات المتحدة وكندا والسويد وفنلندا وأستراليا.

وبينما يتم إنتاج فيتامين (د) عندما تتعرض البشرة لأشعة الشمس ، يمكن الحصول عليها أيضًا عن طريق تناول الكبد والبيض واللحوم الحمراء والكثير من الأسماك الزيتية.

لكن الملايين الذين لا يتناولون ما يكفي من هذه الأطعمة - أو يفشلون في الحصول على أشعة الشمس الكافية ، وخاصة في أشهر الشتاء القاتمة - يجب أن يأخذوا المكملات الغذائية بدلاً من ذلك.

 


فيتامين د

فوائد فيتامين د

السرطان وفيتامين د

علاج السرطان

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