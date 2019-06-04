دايت العيد بدون حرمان.. اعمله لو تخنت في رمضان عشان تخس

كتبت فاطمة ياسر

خلال شهر رمضان يزداد الوزن بشكل كبير، نتيجة للإسراف في تناول الحلويات، وقلة ساعات تناول الطعام، حيث إن الفترة التي يدخل الطعام للجسم قليلة، وهذا يتسبب في قلة حرق الدهون في الجسم، ولذا يقدم اليوم السابع لقرائه دايت مميز وبدون حرمان في العيد، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

-وجبة الإفطار..



يمكنك تناول قطعة من الجبن القريش + نصف رغيف من الخبز + طبق السلطة الخضراء.

وجبة إضافية..



يمكنك تناول 2 قطعة من الكحك مع كوب شاي بالحليب خالي السكر.

-وجبة الغداء..



طبق كبير من السلطة الخضراء + سمكة متوسطة الحجم مشوية+ 4 معالق من الأرز أو نصف رغيف خبز.

وجبة إضافية..



كوب من الشاي الأخضر أو الشوفان بالحليب خالي الدسم.

-وجبة العشاء..



علبة من الزبادي خالي الدسم + ثمرتين من الفاكهة.

وينصح بتناول وجبة العشاء قبل النوم بساعيتن، وتناول كوب من الماء قبل النوم مباشرة.