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دار الإفتاء تنشر قواعد وإجراءات رؤية الهلال فى مصر.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:03 م
دار الإفتاء تنشر قواعد وإجراءات رؤية الهلال فى مصر.. تعرف على التفاصيل استطلاع الهلال - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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نشرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء قواعد وإجراءات أكدت أنه يجب اتباعها فى رؤية الهلال فى مصر.

 

وقالت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن القواعد والإجراءات المتبعة لرؤية الهلال فى مصر تتلخص فيما يأتي:

1- الحساب الفلكى القطعى لا يعارض الرؤية الصحيحة، فهو للاستئناس به مع الاعتماد على الرؤية البصرية الصحيحة، وهذا يعنى أنه ينفى ولا يثبت، فإذا نفى طلوع الهلال فلا عبرة بقول من يَدَّعِيه، وإذا لم ينفِ ذلك فالاعتماد حينئذٍ على الرؤية البصرية.

2- شهر رمضان إما ثلاثون يومًا لا يزيد عليها وإما تسعة وعشرون يومًا لا ينقص عنها.

3- يجب على كُلِّ أهل بلدٍ متابعةُ إمامهم فى رؤية الهلال من عدمها؛ بشرط إمكان الرؤية بالحساب الفلكى .

أمَّا منهج دار الإفتاء المصرية فيتمثَّل فى الخطوات التالية:

1- أنَّ الرؤية تكون لجميع الشهور؛ وذلك من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية فى عبادة المسلمين.

2- أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التى تضم شرعيِّين وتضم مختصين بالفلك.

3-أن هناك رؤية بصرية نعتمدها مع الحساب الفلكى الدقيق.


دار الافتاء

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