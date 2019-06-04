سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 07:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

خامنئى: طهران لن تتخلى عن برنامجها الصاروخى

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 05:41 م
خامنئى: طهران لن تتخلى عن برنامجها الصاروخى على خامنئى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قال الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى اليوم الثلاثاء إن طهران لن "تنخدع" بعرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التفاوض معها ولن تتخلى عن برنامجها الصاروخى.

وأضاف فى كلمة بثها التلفزيون الرسمى "الرئيس الأمريكى قال فى الآونة الأخيرة إن إيران يمكنها تحقيق التنمية فى ظل زعمائها الحاليين. هذا يعنى أنهم لا يسعون لتغيير النظام... لكن هذه الحيلة السياسية لن تخدع المسؤولين الإيرانيين والشعب الإيرانى".

ومضى يقول متحدثا فى مراسم إحياء ذكرى مرور 30 عاما على وفاة آية الله روح الله الخمينى، مؤسس الجمهورية الإيرانية "أمريكا لن تتمكن من حرمان طهران من قدراتها الصاروخية".

 

 


خامنئى

ترامب

التوتر الأمريكى الإيرانى

طهران

أخبار العالم

أخبار العالم الآن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تصعيد مدروس بين خامنئى وترامب.. مستشار مرشد إيران يهدد باستهداف القواعد الأمريكية فى الخليج بصواريخ بمدى 300 كم.. الحرس يحذر من الرصاصة الأولى.. وواشنطن تنزع ذريعة رفض التفاوض: مستعدون للحوار من دون شروط مسبقة

الإثنين، 03 يونيو 2019 02:30 م

خامنئى يرفض مجددا التفاوض مع واشنطن بشأن القضايا العسكرية

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:20 م

جعبة إيران.. ماذا تحمل صفقة خامنئى الجديدة مع الخليج؟.. طهران توسع تحركاتها فى المنطقة لإبعاد شبح الحرب.. وترسل اشارات متناقضة تجدد دعوة الحوار مع العرب وترفضها مع واشنطن.. صحيفة اماراتية: اقتراحا مرفوض

الثلاثاء، 28 مايو 2019 09:30 م

خامنئى يستجيب لنداء النواب السنة ويأمر بطرد المسيئين لأم المؤمنين من البرلمان

الأحد، 26 مايو 2019 11:04 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أناقة ايفانكا ترامب.. اعرفى سعر فستان ظهرت به فى مأدبة عشاء ببريطانيا

أناقة ايفانكا ترامب.. اعرفى سعر فستان ظهرت به فى مأدبة عشاء ببريطانيا

موجز 6.. غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. وموعد صلاة العيد 5 و19 دقيقة

موجز 6.. غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. وموعد صلاة العيد 5 و19 دقيقة

خالد صلاح فى آخر حلقات "صالون مصر": آن الأوان لتصحيح كل ما ورد إلينا من التراث.. وإحنا مبنقولش للسنة لأ.. ويؤكد: شجرة النسابين العرب لم تخضع لبحث علمى حقيقى.. ومن صلاحية الإسلام قدرته على المراجعة

خالد صلاح فى آخر حلقات "صالون مصر": آن الأوان لتصحيح كل ما ورد إلينا من التراث.. وإحنا مبنقولش للسنة لأ.. ويؤكد: شجرة النسابين العرب لم تخضع لبحث علمى حقيقى.. ومن صلاحية الإسلام قدرته على المراجعة

أيقونة الجمال والإغراء.. عرض صور نادرة لمارلين مونرو فى مزاد علنى

أيقونة الجمال والإغراء.. عرض صور نادرة لمارلين مونرو فى مزاد علنى

حيثيات براءة حبيب العادلى و3 آخرين بقضية "أموال الداخلية" تكشف: وزير الداخلية الأسبق لم يشترك فى الاستيلاء وارتكب جريمة الإهمال وعدم تحرى الدقة.. و"xBox" والكمبيوتر وقطع السيارات والشيكولاتة أهدرت المليار جنيه

حيثيات براءة حبيب العادلى و3 آخرين بقضية "أموال الداخلية" تكشف: وزير الداخلية الأسبق لم يشترك فى الاستيلاء وارتكب جريمة الإهمال وعدم تحرى الدقة.. و"xBox" والكمبيوتر وقطع السيارات والشيكولاتة أهدرت المليار جنيه

فيديو جراف.. ماذا قدم محمد صلاح مع المنتخب ؟

فيديو جراف.. ماذا قدم محمد صلاح مع المنتخب ؟

تكبيرات العيد.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة

تكبيرات العيد.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة

محكمة النقض: تفتيش قائد المركبة مقصور فى حالة التلبس بالجريمة

محكمة النقض: تفتيش قائد المركبة مقصور فى حالة التلبس بالجريمة

بالأرقام.. وظائف لا تصدقها.. عدد ساعات عمل الإناث أعلى من الذكور.. تعرف عليها

بالأرقام.. وظائف لا تصدقها.. عدد ساعات عمل الإناث أعلى من الذكور.. تعرف عليها

شرطى بريطانى يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر بطريقته الخاصة.. فيديو

شرطى بريطانى يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر بطريقته الخاصة.. فيديو

رغم إغراءات ريال مدريد.. كلوب يثق فى استمرار صلاح وماني مع ليفربول

رغم إغراءات ريال مدريد.. كلوب يثق فى استمرار صلاح وماني مع ليفربول

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف تحول خط الصعيد لإمام للمصلين؟

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف تحول خط الصعيد لإمام للمصلين؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة