خامنئى: طهران لن تتخلى عن برنامجها الصاروخى

رويترز

قال الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى اليوم الثلاثاء إن طهران لن "تنخدع" بعرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التفاوض معها ولن تتخلى عن برنامجها الصاروخى.

وأضاف فى كلمة بثها التلفزيون الرسمى "الرئيس الأمريكى قال فى الآونة الأخيرة إن إيران يمكنها تحقيق التنمية فى ظل زعمائها الحاليين. هذا يعنى أنهم لا يسعون لتغيير النظام... لكن هذه الحيلة السياسية لن تخدع المسؤولين الإيرانيين والشعب الإيرانى".

ومضى يقول متحدثا فى مراسم إحياء ذكرى مرور 30 عاما على وفاة آية الله روح الله الخمينى، مؤسس الجمهورية الإيرانية "أمريكا لن تتمكن من حرمان طهران من قدراتها الصاروخية".