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حملة لازالة التعديات على الأراضى الزراعية غرب الاسكندرية.. صور

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:45 م
حملة لازالة التعديات على الأراضى الزراعية غرب الاسكندرية.. صور جانب من حملات الازالة
الاسكندرية جاكلين منير

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شن مركز ومدينة برج العرب غرب الإسكندرية، حملات إزالة فورية لمبانى بدون ترخيص ومبانى التعدى على أرض املاك الدولة، حيث كلفت المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب، المهندسة  نادية جبر سكرتير عام المركز، بالإشراف على حملات الإزالة ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام التى تعيق حركة المرور والمارة بجميع أنحاء المدينة بالشوارع الرئيسية والفرعية، خاصة التى تتحمل كثافات مرورية عالية فى إطار الاستعدادات لقدوم موسم الصيف.

وقامت  المهندسة نادية جبر، سكرتير عام المركز ورئيس لجنة الإزالة يرافقها مشرف عام قطاع برج العرب ومسئول حماية الأراضى الزراعية، بالقيام بحملة مكبرة لإزالة مبنى بدون ترخيص بقرية بهيج، حيث تم إزالة سور على مساحة 200 م وتم التحفظ على الاسمنت والإزالة حتى سطح الأرض.

فيما عقد اللواء  محمود نافع رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة الصرف الصحى، إجتماعا موسعا اليوم بحضور  كلا من الدكتور هلالى عبد الهادى هلالى مساعد رئيس مجلس الأدارة و المهندس أشرف حنفى رئيس قطاع التشغيل والصيانة والمهندس أسامة برغش رئيس قطاع المشروعات و محمد البوشى مدير عام العلاقات العامة و إيهاب سالم مدير عام الأمن و نعيم فتح الله مدير المتابعة.

و أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالاسكندرية، أنه تم مناقشة آليات رفع كفاءة خدمة الصرف الصحى بالمنشآت العلاجية والسياحية والتجارية، ورفع كفاءة آليات الرقابة لمنع إساءة استخدام الشبكة خلال وبعد عيد الفطر المبارك، مؤكدا على سرعة رفع كفاءة خطوط طرد محطات رفع أبيس العاشرة وابيس.

 

 


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