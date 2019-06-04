حملات موسعة على طرق القاهرة والجيزة لضبط المرور ورصد المخالفات

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الثلاثاء، تواجدها فى الشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور والطرق السريعة والحيوية، لضبط حالة المرور وإزالة أية أعطال طارئة أو آثار حوادث تعوق حركة السيارات فى شوارع العاصمة، والعمل على تسهيل وصول المواطنين إلى مقاصدهم بسهولة وسرعة.

وانتشر رجال المرور فى أنحاء العاصمة، لشن حملات مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتّى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، ورفع كل السيارات المتروكة التى رصدتها وحدات المرور فى الشوارع وتتسبّب فى زحام وكثافات مرورية بالطرق.

وفى سياق متصل، انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع الرئيسية فى محافظة الجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، والحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه أو الانتظار الخاطئ على الطرق.