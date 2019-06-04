حملات مكثفة على محال بيع الأسماك المملحة بالغردقة تزامنًا مع حلول العيد

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن قيام إدارة الطب الوقائي ومراقبة الأغذية ومفتشي الأغذية بإدارة الغردقة الصحية بحملات مكثفة، علي محال بيع الأسماك الطازجة والمملحة بمدينة الغردقة.

وأكد مدير مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر عن قيام الحملة بالمرور على 5 منشأت، وإعدام أغذية متنوعة (اسماك مملحة - فسيخ - رنجة - تونة - سردين) لوجود تغيير في الخواص الطبيعية، مما جعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة لسحب 5 عينات وإرسالها لفحصها بمعامل وزارة الصحة، فضلا عن تحرير 4 محاضر لنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية.