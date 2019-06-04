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حملات لإعادة الإنضباط غرب الإسكندرية وتيسير حركة المرور

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:04 م
حملات لإعادة الإنضباط غرب الإسكندرية وتيسير حركة المرور حملات لإعادة الانضباط بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شن حى غرب الإسكندرية، حملات لإعادة الانضباط للشارع، وتسير حركة المرور، وذلك بناء على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، وفى إطار الاهتمام بالقضاء على الإشغالات والفروشات التى تشغل الطريق العام وتوجيهات اللواء هشام كمال رئيس حى غرب .

 

وقام النقيب سعد رمضان رئيس وحدة المرافق بالحى ومدير إشغال الطريق بقيادة حملة لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام بشارع الخديوى للتهذيب وعدم إعاقة حركة المرور وحركة المارة.

 

وذلك بوجود مفتشى أدارة إشغال الطريق، حيث تم إزالة عدد من الإشغالات المتنوعة ومازالت حملات الإزالة مستمرة بنطاق الحى للقضاء على الإشغالات.

 

من جهة أخرى وفى إطار الارتقاء بمستوى النظافة العام ومتابعة مستوى النظافة بنطاق الحى، قامت إدارة الرصد البيئى اليوم بتحميل مخلفات أتربة ومخلفات منزلية من شارع ابن طولون بعدد ثلاث نقلات بحوالى (20) طنا، وذلك بوجود مدير الرصد البيئى.


الاسكندرية

غرب الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

ازالة الاشغالات

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