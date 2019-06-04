حماية الشواطىء: استكمال الرفع المساحى للجزء الشمالى لعملية تكريك جنوب شرق بوغاز

كتبت أسماء نصار

أكدت الهيئة العامة لحماية الشواطئ، التابعة لوزارة الرى، أنه يتم استكمال أعمال الرفع المساحى ومتابعة أعمال التكريك فى بحيرة المنزلة، وعملية تكريك جنوب شرق بوغاز مثلث الديبة الجزء الشمالى للوقوف على مناسيب التكريك بالمنطقة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الحل العاجل لتطهير بحيرة المنزلة، من خلال الإدارة المركزية للبحوث والدراسات ممثلة فى الإدارة العامة للمساحة البحرية.

وأوضحت الهيئة، أنه يتم صب كتل الدولس زنة ٩ أطنان لعملية تدعيم الحائط البحرى برأس البر، التى تتم تحت إشراف الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بشرق الدلتا ببورسعيد.

الجدير بالذكر، أن المرحلة الثانية من مشروع تنمية وحماية "مثلث الديبة" لتطهير بحيرة المنزلة، وحماية شواطئ بورسعيد تبلغ تكلفتها 108 مليون جنيه ضمن المشروع الذى تشارك فيه وزارات "الري والزراعة والتنمية المحلية" حيث تبلغ إجمالى تكلفة المشروع بعد إنتهاء المرحلة الثالثة تصل إلى نحو 258 مليون جنيه وذلك لتقليل معدلات التلوث بالبحيرة المنزلة.

يشار إلى أن المشروع يستهدف تحسين نوعية وجودة الأسماك فى البحيرة، فى ظل اتجاه الدولة لتنفيذ مخطط حماية شاطئ بورسعيد من التغيرات المناخية وحمايتها من إرتفاع منسوب البحر مستقبلاً، حيث تم استخدام ناتج التكريك الذي يتم في البواغيز للمحافظة على الشاطئ، واستخدامه في ردم البرك بغرب بورسعيد، بجانب استخدامه فى إقامة محور بمنطقة الديبة بتكلفة 6 ملايين جنيه.

الجدير بالذكر أيضا أن المشروع يتضمن حماية وتكريك بوغازي الجميل لتنمية بحيرة المنزلة (مرحلة أولى)، واستكمال تكريك المنطقة جنوب شرق بوغاز مثلث الديبة (الجزء الجنوبى) ( ك 3.5- ك 7.3)، وأيضا استكمال تكريك المنطقة جنوب شرق بوغاز مثلث الديبة (الجزء الشمالى) (ك 0 - ك 3.5)، وتكريك المنطقة جنوب غرب بوغاز مثلث الديبة، واستكمال حماية المنطقة شرق ميناء دمياط (مرحلة ثانية) وحماية المنطقه غرب اللسان ( الحواجز 6-7-8).