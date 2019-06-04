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حفر 24 بئر زراعي بالوادى الجديد بتكلفة 35 مليون جنيه

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:26 م
حفر 24 بئر زراعي بالوادى الجديد بتكلفة 35 مليون جنيه محافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلنت الإدارة العامة للرى والمياه الجوفية بجنوب الصحراء الغربية، بمحافظة الوادى الجديد، عن تنفيذ عدد من مشروعات حفر الابار الزراعية، ضمن خطة القطاع لتغطية احتياجات القطاع الزراعى فى عدة مواقع بالمحافظة، بتكلفة اجمالية تصل إلى حوالى 35 مليون جنيه .
 
وقال منصور إبراهيم وكيل وزارة الرى بالمحافظة، أنه جرى حفر وتجهيز 4 آبار جوفية بالفرافرة و الداخلة، تتضمن بئرين منهما يعملان بالطاقة الشمسية، كما جرى حفر بئر بمنطقة غرب الموهوب بتكلفة 10 مليون جنيه.
 
أضاف ابراهيم، أنه جرى حفر 9 آبار استعواضية بالخارجة بتكلفة 10 مليون و 300 ألف جنيه، بالإضافة  لحفر 10 آبار استعواضية بالداخلة بتكلفة 14 مليون  و200 ألف جنيه .
 
أكد إبراهيم، أنه يجرى استكمال تنفيذ خطة قطاع الرى على مستوى المحافظة، والتى تعتمد على سياسة الترشيد فى استهلاك الكهرباء والوقود، وتدعم الاستفادة من الطاقة الشمسية فى تشغيل الابار الزراعية بعد نجاح تطبيقها فعليا .
 
 

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الداخله

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