حبس 11 متهما بالشروع فى سرقة كابلات هواتف التجمع الخامس 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 11 متهما بالشروع فى سرقة كابلات نحاسية للهواتف الأرضية فى منطقة التجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية فى الواقعة.

كانت قوة أمنية تابعة لقسم التجمع الخامس قد تمكنت خلال تفقدها الحالة الأمنية فى الحى الأول، من ضبط 11 شخصا (3 منهم لديهم معلومات جنائية مسجلة) فى أثناء استقلالهم سيارة و"لودر" بدون لوحات معدنية، وبحوزتهم: منشار حدّادى، وسلسلة حديد "جنزير"، و2 مفكّ حجّارى "أزمة"، وتوقفهم بجوار إحدى غرف التليفونات مع شروعهم فى سرقة الكابلات النحاسية من الغرفة بأسلوب القطع، وسحبها باستخدام اللودر المضبوط.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط وتضمنه محضر الشرطة، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض السرقة، فقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات.