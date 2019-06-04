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حبس متهمين بسرقة المساكن بالشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:46 م
حبس متهمين بسرقة المساكن بالشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهمين بسرقة مساكن بمنطقة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجحت قوة أمنية تابعة قسم شرطة الشروق، من ضبط شخصين حال قيامهما بالقفز من أعلى سور أحد المجمعات السكنية بدائرة القسم، وبحوزتهما حقيبة سوداء اللون بداخلها (جهاز تابلت- 5 هاتف محمول- جهاز كمبيوتر "لاب توب" - مقص حديدى).

وبمناقشتهما اعترفا بسرقتها من داخل مسكنين بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماهما بالسرقة، وأقرا بعدم اكتشافهما واقعتى السرقة بعد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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سرقة بالاكراه

نيابة الشروق

سرقة المساكن بالشروق

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