"جمرك الاسكندرية": تحصيل 260 ألف جنيه غرامات فورية لاشغالات الطريق

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت شوارع حي الجمرك على مدار الأسبوعين السابقين حملات يومية برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك لتطبيق قرار الغرامات الفورية على إشغالات الطريق رقم (17) لعام 2019م.

وتم تحصيل المخالفات نقديًا التي وصلت إلى عشرة آلاف جنيه بالحملة مساء أمس، ليصل إجمالي المبلغ إلى حوالي 260 ألف جنيه منذ بدء تطبيق القرار بنطاق الحي.

ولقد تم مرور الحملة على؛ ش قصر رأس التين ووكالة الليمون بالجمرك كما تم التحفظ على العديد من الإشغالات والمخالفات منها؛ عدد من الكراسي مختلفة الأشكال والأحجام وكمية من الخشب وغيرها من التعديات بالإضافة إلى إزالة الحواجز الحديدية وإطارات السيارات التي تُعيق المارة والسيارات بالشارع وإيداعها ديوان عام الحي.

وتأتي الحملات بالتنسيق مع إدارة الإيرادات المركزية وإدارات؛ إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع والإيرادات ورخص المحلات بالحي.