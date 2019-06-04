تيريزا ماى: بريطانيا وأمريكا ترغبان فى تحقيق نفس الأهداف حول إيران

رويترز

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى إن بريطانيا وأمريكا ترغبان في تحقيق نفس الأهداف فيما يتعلق بإيران.

وأضافت فى مؤتمر صحفى مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتفادى التصعيد فى إيران."