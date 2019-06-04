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توريد 114 ألف و515 طن من محصول القمح الى الشون والصوامع بسوهاج

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:26 م
توريد 114 ألف و515 طن من محصول القمح الى الشون والصوامع بسوهاج توريد القمح - ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، إن صوامع وشون المحافظة، شهدت توريد 114 ألف و515 طن من القمح، منذ بدء الموسم 15 أبريل الماضى حتى الآن.
 
وأضاف أن مساحات الأراضى المزروعة بالقمح فى المحافظة، وفق الحصر الفعلى لمديرية الزراعة، بلغ 207 آلاف و75 فدانا موزعة على مراكز المحافظة، لذا من المتوقع توريد 120 ألف طن خلال الموسم الحالى.
 
يُذكر أن، اللجنة المشكلة لمتابعة منظومة توريد القمح، بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية، تعمل على تذليل كل العقبات والمعوقات التى قد تعترض عمليات التوريد، وتعمل على تسهيل الإجراءات على كل المزارعين.
 
 
 
 

القمح

الشون والصوامع

محافظ سوهاج

توريد القمح

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