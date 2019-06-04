تنفيذ 1246 حكما متنوعا وضبط 106 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – صبرى غانم

نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 1246 حكمًا متنوعًا منها 908 حكمًا جزئيا و47 حكم مستأنف و237 حكم غرامات و51 حكم مخالفات و3 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 7800 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 106 متهمين هاربين من أحكام.

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.