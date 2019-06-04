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تكبيرات العيد.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:31 م
تكبيرات العيد.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة تكبيرات عيد الفطر
كتب على عبد الرحمن

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نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد.

 

وكتبت الدار صيغة تكبيرات العيد كالتالى:"الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

 

وكانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المعظم، وأن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، مما أثار حالة من الجدل لتضارب ذلك مع الحسابات الفلكية التى كانت قد أعلنت أن أمس الاثنين هو المتمم لشهر رمضان الكريم وأن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.


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