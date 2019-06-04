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تقرير الطب الشرعى يحدد سبب وفاة عامل فى مشاجرة بالوراق

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:00 ص
تقرير الطب الشرعى يحدد سبب وفاة عامل فى مشاجرة بالوراق جثة- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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استعجلت النيابة العامة بشمال الجيزة تقرير الطب الشرعى الخاص بجثة عامل لقى مصرعه فى مشاجرة مع أخرين بمنطقة الوراق، للوقوف حول أسباب وملابسات وفاته، واستكمال التحقيقات فى القضية.

كان عامل لقى مصرعه، فى مشاجرة بمنطقة الوراق، وتمكن رجال المباحث من ضبط الجناة ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

 تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الوراق ، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن مقتل عامل نتيجة إصابته بطعنة نافذة بسلاح أبيض ، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.


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قتل عامل فى مشاجرة

الوراق

خلافات الجيران

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