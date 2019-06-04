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تعليق جديد من الإفتاء حول أزمة رؤية هلال عيد الفطر.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:30 م
تعليق جديد من الإفتاء حول أزمة رؤية هلال عيد الفطر.. اعرف التفاصيل هلال عيد الفطر
كتب على عبد الرحمن

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أكدت دار الإفتاء المصرية ، أن بداية الشهر لا تتحقق شرعًا إلا بالرؤية الشرعية له، وأنه يجوز الاستئناس فقط بما تحدده الحسابات الفلكية لبدايات الشهور العربية مقدمًا.

وقالت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :"الحسابات الفلكية التى تحدد بدايات الشهور العربية مقدمًا لسنين يجوز الاستئناس بها، ولكن بداية الشهر لا تتحقق شرعًا إلا بالرؤية الشرعية".

وكانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المعظم، وأن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، مما أثار حالة من الجدل لتضارب ذلك مع الحسابات الفلكية التى كانت قد أعلنت أن أمس الاثنين هو المتمم لشهر رمضان الكريم وأن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.


دار الافتاء

رؤيه الهلال

هلال شوال

العيد امته

العيد الاربعاء

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