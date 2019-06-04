تعرف على عقوبة عاطل سرق بائع بالإكراه فى النزهة

كتب سليم على

نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على عاطل وراء سرقة هاتف محمول من مواطن بالإكراه، بعد التعدى عليه بسلاح أبيض فى النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

واستغاث البائع بقوة أمنية من قسم شرطة النزهة، أثناء تفقد الحالة الأمنية، وتبين أنه مصاب بجرح قطعى باليد اليمنى، وقرر بأنه حال تواجده بالشارع محل البلاغ فوجئ بأحد الأشخاص (أدلى بأوصافه التقريبية) استولى منه على هاتفه المحمول كرهاً عنه، عقب تعديه عليه بنصل معدنى "كتر" مُحدثاً إصابته المشار إليه ولاذ بالفرار.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

يقول محمد الحدق المحامى، إن المتهم فى تلك الواقعة ارتكب جناية السرقة بالإكراه، لافتا إلى إن عقوبتها تختلف عن السرقة دون حدوث ضرر جسدى للمجنى عليه، لافتا إلى أن حيازة المتهم سلاح أبيض وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه والحصول على ممتلكاته عنوة يعد واقعة سرقة بالإكراه ويعاقب على قانون العقوبات المادة 314 بالسجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وأشار الحدق، إلى أنه يحق للقاضى أن يخفف العقوبة كما ورد فى المادة 17 من قانون العقوبات درجتين تقاضى أى بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضى.