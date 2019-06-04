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تعرف على طعامك الصحى خلال العيد

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:00 ص
تعرف على طعامك الصحى خلال العيد طعامك الصحى خلال العيد - أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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أطعمة وعادات وطقوس نسعى لتحقيقها كما اعتدنا عليها قديما، ومن أهم العادات والطقوس الخاصة بعيد الفطر، هى الإفطار بكحك العيد مع كوب الشاي بالحليب، ووجبة الغداء تكون رنجة وفسيخ وملوحة، ووجبة العشاء تكون كحك وبسكوت وشاي بالحليب، وبالطبع هذه الأطعمة تتسبب في الكثير من المشاكل الصحية خلال أيام العيد نتيجة لتحمل المعدة والأمعاء نوعيات ثقيلة من الطعام، وخلال هذا التقرير يقدم اليوم السابع لقراءة بعض النصائح الطبية المهمة خلال العيد، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

- تناول 2 لتر من الماء علي مدار اليوم، يسهل عملية الهضم ويحمي المعدة من حدوث أي مشاكل بها.

- الفواكه الصيفية كالبطيخ والكانتلوب والأناناس، من الفواكه التي ينصح بتناولها باستمرار، ولذا عليك تناولهم دائما.

- الخضراوات الغنية بالألياف، كالخيار والخس والجرجير، من أفضل الخيارات في الحفاظ على صحتك خلال العيد، فيمكنك تناول طبق من السلطة الخضراء أثناء تناولك لوجبة الغداء.

- عليك تناول البروتينات المشوية أو المسوقة، أي إعداد الدجاج أو اللحوم بهذه الطريقة، وذلك للحد من الإصابة بالأمراض الخاصة بالجهاز الهضمي.

 


العيد

الطعام الصحي في العيد

نصائح صحية في العيد

العيد والاطعمة الصحية

الخضراوات

الخضروات

الفواكه

اليوم السابع بلس

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