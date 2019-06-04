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تعرف على دعاء اليوم الثلاثين من شهر رمضان 1440

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:29 ص
تعرف على دعاء اليوم الثلاثين من شهر رمضان 1440 دعاء
كتب لؤى على

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يقدم اليوم السابع أدعية شهر رمضان الكريم ، المستحب فيه الدعاء ، لأنه الشَهر الذى نزل فيه الْقُرآنَ هُدىً لِلنَّاسِ ، وَبَيِّنات مِنَ الْهُدى وَالْفْرقانِ، ويعتبر شهر رمضان أيضا شهر الاِنابَةِ، و شَهْرُ التَّوْبَةِ، و الْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النّارِ وَالْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ، وهو أيضا شهر ليلة الْقَدْرِ الَّتى هِى خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْر، وشهر رمضان كله وقت للدعاء، وخصوصا للصائم، لأن له دعوة لا ترد ، وفقا لحديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. رواه الترمذى وابن ماجه.
 
ودعاء اليوم الثلاثين.. "اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ بِالشُّكْرِ وَ الْقَبُولِ عَلَى مَا تَرْضَاهُ وَ يَرْضَاهُ الرَّسُولُ، مُحْكَمَةً فُرُوعُهُ بِالْأُصُولِ، بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ".
 

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