تعرف على خطوات استخراج "بدل فاقد" لبطاقة الرقم القومى للمصريين بالخارج

كتب أحمد حسنى

يتساءل العديد من المواطنين، عن الإجراءات التى يتم إتباعها للحصول على البطاقة الشخصية بدل الفاقد للمصريين بالخارج، و"اليوم السابع" يوضح الخطوات والإجراءات التى تتبع لإصدار بطاقة الرقم القومى بدل الفاقد للمصرين بالخارج.

"الإجراءات"

1-شراء النموذج واستيفاء البيانات واعتماده من جهة العمل.

2-تقديم الطلب للموظف المختص.

"المعايير"

- أن يكون طالب الخدمة مصرى.

"المستندات المطلوبة"

1- نموذج طلب بطاقة.

2- مستند إثبات شخصية صاحب الاستمارة.

3- اعتماد القنصل وخاتم السفارة على المستندات المقدمة.

4- تسليم البطاقة التالفة مع الاستمارة.