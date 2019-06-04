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تعرف على المعهد الإقليمى للنقل النهرى لتدريب العمالة النهرية × 16 معلومة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:00 ص
تعرف على المعهد الإقليمى للنقل النهرى لتدريب العمالة النهرية × 16 معلومة المراكب النهرية ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" فى 16 معلومة كل ما تريد معرفته عن المعهد الإقليمى للنقل النهرى ودوره فى تدريب العمالة النهرية وعلاقة بمنح التراخيص للعمالة النهرية وتجديدها.

1ـ يعتبر المعهد الإقليمى للنقل النهرى هو المعهد الوحيد فى مصر وأفريقيا المتخصص فى تدريب العمالة النهرية.

2ـ تم إنشاؤه عام 1973 وافتتاحه عام 1976.

3ـ يتم تدريب العمالة بالمعهد على أجهزة المحاكيات المتخصصة فى مجال النهرى .

4ـ عبارة عن مشروع مشترك بين مصر وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بموجب اتفاقية تم توقيعها عام 1972.

5ـ على للراغبين فى الحصول على تراخيص العمل بالملاحة النهرية أو تجديد هذه التراخيص اجتياز الدورات التدريبية بهذا المعهد أولا.

6ـ يقوم المعهد بإعداد الكوادر الفنية اللازمة للعمل فى النقل النهرى.

7ـ يمنح المعهد الخريجين الشهادات الدالة على اجتيازهم الدراسات التخصصية بنجاح.

8ـ يقوم المعهد بتنظيم وتخطيط وعقد الدورات العلمية والتدريبية لرفع كفاءة العاملين بقطاع النقل النهرى والقطاعات الأخرى المتعلقة ب.

9ـ يقوم المعهد بعقد دورات الترقى إلى الدرجات الأعلى لأول مرةوالتجديد وذلك تنفيذا للقرار الوزارى رقم 282 لسنه 1998 فى شأن التراخيص الملاحية فى المياه الداخلية.

10ـ يقوم المعهد بإعداد البحوث الفنية والتطبيقية والعلمية والتدريبية المتعلقة بقطاع النقل النهرى وإقتراح الحلول للمشاكل المحلية فى مجالاته .

11ـ يقوم المعهد بتقديم المشورة بخصوص النظام المحلى لاختبارات الحصول على شهادات الصلاحية بمزاولة المهنة ومعايير ومستويات هذه الاختبارات المختلفة لفئات العاملين فى صناعة النقل المائى على الوحدات العائمة والموانئ.

12ـ يعمل المعهد على رفع كفاءة التدريب وتحقيق الأمن الملاحى.

13ـ  من أدوار المعهد  تدريب أبناء الدول العربية والأفريقية حيث أنه معهدا لتدريب الملاحه النهرية على مستوى أفريقيا بالكامل.

 14ـ تم إنشاء نظام المحاكيات فى التدريب بالمعهد مؤخرا لرفع كفاءة الأطقم الحالية والجدد لقيادة الوحدات النهرية السياحية والخاصة بنقل البضائع.

15ـ يعمل المعهد على تأمين سلامة الملاحة للوحدات النهرية والمحافظة على سلامة الركاب والطاقم والمحافظة على مجرى نهر النيل الملاحى والبيئة النهرية من التلوث.

16ــ ملحق بالمعهد مدرسة ثانوية صناعية للنقل النهرى تم إنشاؤها عام 1978 على نفقة وزارة النقل .


المعهد الاقليمى للنقل النهرى

معهد النقل النهرى

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تراخيص العمل بالنقل النهرى

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