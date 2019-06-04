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تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4- 6 – 2019 فى مصر

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 07:00 ص
تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4- 6 – 2019 فى مصر الذهب
كتب – إسلام سعيد

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استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 4-6-2019 حتى الآن، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر 614 جنيها للجرام.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالى:..

عيار 18 سجل اليوم 526 جنيها

عيار 24 سجل اليوم 702 جنيها

عيار 21 سجل اليوم 614 جنيها

الجنيه الذهب اليوم 4912 جنيها

أوقية الذهب 1316 دولارا

أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

"اليوم السابع" يحرص على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميا وبتحديث فورى للأسعار فى السوق المحلية مصحوبا بسعر كل الأعيرة التى يتم عليها تداول فى السوق.

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وهو اختلاف غير مؤثر على السعر النهائى للذهب.


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