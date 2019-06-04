ترامب يلقى نظرة على نسخة نادرة من إعلان الاستقلال الأمريكى فى مكتب ماى

رويترز

اطلع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على مخطوطة مكتوبة بخط اليد لإعلان الاستقلال الأمريكى وذلك خلال زيارة لمكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى.

وألقى ترامب، الذى يقوم بزيارة دولة لبريطانيا مدتها ثلاثة أيام برفقة زوجته ميلانيا، نظرة على الوثيقة وكانت برفقتهما ماى وزوجها فيليب قبل محادثات فى مقر إقامتها فى داوننج ستريت.

والمخطوطة التى تعرف باسم إعلان ساسكس واحدة من بين مخطوطتين اثنتين فقط بخط اليد للنص الذى استند عليه تأسيس الولايات المتحدة.

وخُزنت المخطوطة لأكثر من 60 عاما فى غرفة وسط مجموعة كبيرة من الوثائق في مكتب سجلات وست ساسكس بجنوب إنجلترا إلى أن كشفت باحثتان فى جامعة هارفارد النقاب عن أهميتها العام الماضى.

وقال مكتب ماى إنه يأمل في إجراء ترتيبات لمشاركة الوثيقة فى مراسم مقررة عام 2026 لإحياء ذكرى مرور 250 عاما على صدور إعلان الاستقلال. وأضاف أن من الممكن أن تشتمل هذه الترتيبات على إعارة الولايات المتحدة الوثيقة.