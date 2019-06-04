تداول 23 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد نالتابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الثلاثاء، 23 سفينة.
واستقبل ميناء شرق بورسعيد، 4 سفن حاويات، وغادر الميناء سفينتين، ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.
كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينة حاويات، وغادر الميناء 3 سفن، ومتواجد علي الأرصفة سفينة حاويات، وسفينتين بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.
وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة