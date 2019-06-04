تحرير 845 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 845 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 327مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و30 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و23مخالفة انتظار خاطئ وحجز13 سيارة و54 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو15 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 12 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 14 مخالفة بيئة و 78 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 15 مخالفة خط السير و14 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و14 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 14 رخص للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 47 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 26مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و16 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و13 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 4 سيارات متروكة و27 مخالفة إزالة فاميه وتحرير24 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و29 مخالفة مواقف عشوائية و11 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير25 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.