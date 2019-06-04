تحرير 738 مخالفة متنوعة بجميع مراكز محافظة أسيوط خلال حملات اليوم الواحد

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، على استمرار شن حملات اليوم الواحد المفاجئة، على كافة القطاعات الخدمية المختلفة بكافة مراكز وقرى ونجوع المحافظة، قبل عيد الفطر المبارك، وذلك بالتنسيق بين كافة المديريات والهيئات المعنية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أن الحملات التى تمت بجميع المراكز، أسفرت عن تحرير 738 مخالفة متنوعة، بهدف تحقيق الاستقرار بالأسواق والقضاء على تجار السوق السوداء، ومحاربة كافة طرق الغش التجاري، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والاطمئنان على توافر كافة السلع الأساسية والتموينية، فضلا عن التأكد من جودة السلع المعروضة على المستهلك بالأسواق حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون، وردع كل من تسول له نفسه الإتجار بصحة المواطنين أو الخروج عن القوانين واللوائح.

وأشار المهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد للمحافظة، والمشرف على حملات اليوم الواحد، إلى إن الحملات شملت جميع المراكز والأحياء، بالتنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي التموين والصحة، والطب البيطري، ومباحث التموين والبيئة والإشغالات، والنظافة، وتنوعت المحاضر لتشمل كافة القطاعات، حيث تم ضبط 22 مخالفة بمركز أسيوط، و61 محضر بمركز ديروط، و177 مخالفة بمركز القوصية، و136 بمركز منفلوط، و42 مخالفة بمركز الفتح، فضلا عن 33 مخالفة بمركز أبنوب، و45 بمركز ساحل سليم، و49 بمركز البدارى، بالإضافة إلى تحرير 54 مخالفة بمركز أبوتيج، و28 بمركز صدفا، و24 الغنايم، و7 مخالفات بحي شرق، و50 مخالفة بحي غرب مدينة أسيوط، لافتًا إلى إزالة الإشغالات بشوارع وميادين المراكز والقرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.