سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:46 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

تأخر 3 رحلات عن مواعيد إقلاعها بمطار القاهرة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:09 ص
تأخر 3 رحلات عن مواعيد إقلاعها بمطار القاهرة مطار القاهرة
كتب هانى عثمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، تأخر وإلغاء إقلاع 4 رحلات جوية دولية بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل، والأحداث الدائرة فى السودان.
 
وأوضحت مصادر، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة شركة الخطوط الجوية السعودية رقم 338 المتجهة إلى الدمام، ورحلة شركة المصرية العالمية للطيران رقم 5510 المتجهة إلى الكويت، ورحلة شركة فلاي ناس رقم 871 المتجهة إلى ابها بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل. 
 
وأضافت المصادر، أن المطار شهد إلغاء إقلاع رحلتي شركة الخطوط الجوية السعودية رقم 314 المتجهة إلى الرياض، بسبب عدم جدواها اقتصاديا.
 
 
 
 

 


مطارالقاهره

اخبار المطار

رحلات طيران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سعر الدولار ومستقبل اقتصاد مصر

سعر الدولار ومستقبل اقتصاد مصر

مجلة أمريكية تبرز تغطية إيجبت توداى لاحتفال ليلة القدر.. وتشيد بخطاب السيسى

مجلة أمريكية تبرز تغطية إيجبت توداى لاحتفال ليلة القدر.. وتشيد بخطاب السيسى

كيفية صلاة العيد وهل سنة أم فرض.. دار الإفتاء تجيب

كيفية صلاة العيد وهل سنة أم فرض.. دار الإفتاء تجيب

فيديو معلوماتى.. تعرف على أهم 10 قواعد تحكم عالم الموضة بقصر بيكنجهام

فيديو معلوماتى.. تعرف على أهم 10 قواعد تحكم عالم الموضة بقصر بيكنجهام

جميع أهداف الإثنين من ملاعب العالم

جميع أهداف الإثنين من ملاعب العالم

5 لاعبين أبطال فيلم الإعارة "البوابة السحرية" للتألق.. فيديو

5 لاعبين أبطال فيلم الإعارة "البوابة السحرية" للتألق.. فيديو

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

بتعانى من ارتفاع حاسة الشم.. اعرف أكثر الفئات المعرضة له

بتعانى من ارتفاع حاسة الشم.. اعرف أكثر الفئات المعرضة له

لسفرة عامرة فى العيد.. 3 طرق لإعداد الباذنجان

لسفرة عامرة فى العيد.. 3 طرق لإعداد الباذنجان

الكاف يحسم أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا فى باريس اليوم

الكاف يحسم أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا فى باريس اليوم

صحتك فى وصفة.. ماسك الجزر والزبادى لترطيب بشرتك فى العيد

صحتك فى وصفة.. ماسك الجزر والزبادى لترطيب بشرتك فى العيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة