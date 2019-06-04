سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 11:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تدين بناء إسرائيل "وحدات استيطانية" في القدس

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:27 م
بريطانيا تدين بناء إسرائيل "وحدات استيطانية" في القدس الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطانى الجديد آندرو موريسون فى بيان يوم الثلاثاء إن البناء فى أحياء راموت وبسجات زئيف بالقدس يأخذ العالم "بعيدًا عن اتفاقية سلام متفاوض عليها فى الشرق الأوسط".
وأفادت صحيفة "جيروزاليم"بوست الإسرائيلية في نسختها الإلكترونية بأن موريسون، الذي زار القدس الأسبوع الماضي في أول زيارة رسمية له منذ تعيينه في منصبه الجديد قبل ثلاثة أسابيع، أصدر بيانًا أدان فيه العطاءات الصادرة عن سلطة الاحتلال الإسرائيلية الأسبوع الماضي لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في أحياء القدس خارج الخط الأخضر.
وقال موريسون إن خطة السلام الآن المناهضة للاستيطان اعترفت بأن الخطط "تهدف إلى إضافة وحدات استيطانية إلى الأحياء القائمة بطريقة تزيد من كثافة المنطقة المبنية ولا توسع بالفعل المنطقة التي تنتشر فيها الأحياء".
وأكد قائلا إنه عندما زار القدس، كرر دعم بلاده لحل الدولتين، "حيث تكون القدس عاصمة مشتركة لكلتا الدولتين".
وأضاف موريسون في بيان إن حكومة المملكة المتحدة "تشعر بقلق بالغ إزاء الخطط التي أعلنت في 30 مايو للمضي قدماً في مناقصات مئات الوحدات السكنية الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة".
وتابع البيان "نحن واضحون" أن المستوطنات المبنية على الأرض الفلسطينية المحتلة تتعارض مع القانون الدولي وعقبة أمام حل الدولتين.. للأسف، هذا يأخذنا بعيدًا عن اتفاقية سلام متفاوض عليها".


إسرائيل

الاستيطان الإسرائيلى

القدس

القوات الإسرائيلية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
احذر حفلة وقفة العيد.. تعرف على المسئولية الجنائية فى محاضر السكر

احذر حفلة وقفة العيد.. تعرف على المسئولية الجنائية فى محاضر السكر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

الفرعون فى نجريج.. ننشر أول صور لمحمد صلاح فور وصوله لمنزله بالغربية

الفرعون فى نجريج.. ننشر أول صور لمحمد صلاح فور وصوله لمنزله بالغربية

غدا.. السيسي يحتفل بالعيد مع أسر الشهداء ويصطحب أطفالهم لمشاهدة العروض الفنية

غدا.. السيسي يحتفل بالعيد مع أسر الشهداء ويصطحب أطفالهم لمشاهدة العروض الفنية

قرينة الرئيس تهنئ المصريين بعيد الفطر: كل سنة والشعب المصرى بخير وسلامة

قرينة الرئيس تهنئ المصريين بعيد الفطر: كل سنة والشعب المصرى بخير وسلامة

اليوم السابع تكشف غدا مؤامرة "الإخوان" و"الجزيرة" للإيقاع بين السودانيين

اليوم السابع تكشف غدا مؤامرة "الإخوان" و"الجزيرة" للإيقاع بين السودانيين

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر ويشكر كل من ساهم فى بناء الدولة

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر ويشكر كل من ساهم فى بناء الدولة

كاف يؤجل قرار الحسم فى أزمة نهائى دورى أبطال أفريقيا 24 ساعة

كاف يؤجل قرار الحسم فى أزمة نهائى دورى أبطال أفريقيا 24 ساعة

مريم عزت أبو عوف: والدى فى حالة حرجة.. وتتكتم الإعلان عن التفاصيل

مريم عزت أبو عوف: والدى فى حالة حرجة.. وتتكتم الإعلان عن التفاصيل

كيتى ووردة وقوقعة.. أشكال غريبة لأكشاك هواتف عمومية حول العالم.. صور

كيتى ووردة وقوقعة.. أشكال غريبة لأكشاك هواتف عمومية حول العالم.. صور

صور.. سيارات ضبطية حماية المستهلك بالمواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة

صور.. سيارات ضبطية حماية المستهلك بالمواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة

موجز 6.. غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. وموعد صلاة العيد 5 و19 دقيقة

موجز 6.. غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. وموعد صلاة العيد 5 و19 دقيقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة