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برامج ترفيهية وعروض مسرحية وفرق شعبية فى انتظار زوار حدئق القاهرة المتخصصة

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 02:55 م
برامج ترفيهية وعروض مسرحية وفرق شعبية فى انتظار زوار حدئق القاهرة المتخصصة الحديقة الدولية بالقاهرة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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قال اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة فى القاهرة، إن مشروع الحدائق المتخصصة أعد برنامجا ترفيهيا لزوار حدائق القاهرة خلال عيد الفطر المبارك، لإدخال البهجة والسرور على المُتردّدين عليها، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.
 
وأضاف رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك رقصات لفرق التنورة فى الحديقة الدولية، وفقرات لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العسكرية، وفقرات DG، إضافة إلى تشغيل إذاعة الأغانى، وتقديم عرض مسرحى للعرائس على مسرح الحديقة الدولية.
 
وأشار اللواء محمد سلطان، إلى أن الحدائق المتخصصة انتهت من تعليق الأعلام فى كل مكان، ومراجعة الصيانة للألعاب الترفيهية فى كل الحدائق مع متابعة الكافيتريات والتشديد على الالتزام بالتعليمات، لافتًا إلى أن حديقة حيوان الحديقة الدولية مستعدة تماما لاستقبال الزوار، وتم تشغيل قطار إضافى للرحلات فى الحديقة الدولية.

القاهرة

حدائق القاهرة

الحديقة الدولية

عيد الفطر

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