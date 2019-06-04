سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 06:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

بثور القدم المؤلمة سببها الأحذية.. اعرف ازاى تعالجها؟

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 12:30 م
بثور القدم المؤلمة سببها الأحذية.. اعرف ازاى تعالجها؟ بثور القدم المؤلمة
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بثور القدم من الأشياء الشائعة التى تصيب قدميك، خاصة إذا ارتديت حذاءاً جديداً مع ظهور تقرحات بين أصابع القدمين أو على الكاحلين، وقد تكون مؤلمة للغاية ، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية علاج ظهور بثور القدم.

بثور القدم المؤلمة 1
بثور القدم المؤلمة 

 

ما هي بثورالقدم المؤلمة؟
 

ذكر موقع Net doctor  أن البثور تتشكل في الطبقات العليا من الجلد وتطور جيوبًا صغيرة لتساعد على حماية الأنسجة تحتها وتنجم البثور عادة عن احتكاك من الأحذية غير المناسبة مع الجلد وتحدث في كثير من الأحيان في الطقس الحار عندما تتورم القدمين وتفوح منها رائحة العرق، مما قد يجعل البشرة أكثر نعومة وأكثر عرضة للتلف.

علاج بثور القدم
علاج بثور القدم

نصائح لعلاج بثور القدم المؤلمة
 

معظم البثور سوف تلتئم بشكل طبيعي ، ومع ذلك يمكنك المساعدة في عملية الشفاء عن طريق القيام بما يلي:

-يساعد الجلد الذي يغطي البثرة في الحماية من العدوى ويعمل كحاجز طبيعي.

-اغسل المنطقة المبللة بلطف بالماء والصابون المعتدل أو استخدم مناديل مطهرة، قد تحتاج إلى وضع كريم مضاد للجراثيم.

- قم بتغطية البثرة ببعض الضمادات الواقية الذي سيساعد على امتصاص الرطوبة ويعالجها.

- غيِّر الضمادة التى تضعها يوميًا وارتدي أحذية مختلفة لمساعدة بشرة الجلد الملتهبة.


علاج بثور القدم

بثور القدم المؤلمة

علاج طبيعي لبثور القدم

ما هى بثور القدم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أناقة ايفانكا ترامب.. اعرفى سعر فستان ظهرت به فى مأدبة عشاء ببريطانيا

أناقة ايفانكا ترامب.. اعرفى سعر فستان ظهرت به فى مأدبة عشاء ببريطانيا

موجز 6.. غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. وموعد صلاة العيد 5 و19 دقيقة

موجز 6.. غدا آخر موعد لزكاة الفطر.. وموعد صلاة العيد 5 و19 دقيقة

خالد صلاح فى آخر حلقات "صالون مصر": آن الأوان لتصحيح كل ما ورد إلينا من التراث.. وإحنا مبنقولش للسنة لأ.. ويؤكد: شجرة النسابين العرب لم تخضع لبحث علمى حقيقى.. ومن صلاحية الإسلام قدرته على المراجعة

خالد صلاح فى آخر حلقات "صالون مصر": آن الأوان لتصحيح كل ما ورد إلينا من التراث.. وإحنا مبنقولش للسنة لأ.. ويؤكد: شجرة النسابين العرب لم تخضع لبحث علمى حقيقى.. ومن صلاحية الإسلام قدرته على المراجعة

أيقونة الجمال والإغراء.. عرض صور نادرة لمارلين مونرو فى مزاد علنى

أيقونة الجمال والإغراء.. عرض صور نادرة لمارلين مونرو فى مزاد علنى

حيثيات براءة حبيب العادلى و3 آخرين بقضية "أموال الداخلية" تكشف: وزير الداخلية الأسبق لم يشترك فى الاستيلاء وارتكب جريمة الإهمال وعدم تحرى الدقة.. و"xBox" والكمبيوتر وقطع السيارات والشيكولاتة أهدرت المليار جنيه

حيثيات براءة حبيب العادلى و3 آخرين بقضية "أموال الداخلية" تكشف: وزير الداخلية الأسبق لم يشترك فى الاستيلاء وارتكب جريمة الإهمال وعدم تحرى الدقة.. و"xBox" والكمبيوتر وقطع السيارات والشيكولاتة أهدرت المليار جنيه

فيديو جراف.. ماذا قدم محمد صلاح مع المنتخب ؟

فيديو جراف.. ماذا قدم محمد صلاح مع المنتخب ؟

تكبيرات العيد.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة

تكبيرات العيد.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة

محكمة النقض: تفتيش قائد المركبة مقصور فى حالة التلبس بالجريمة

محكمة النقض: تفتيش قائد المركبة مقصور فى حالة التلبس بالجريمة

بالأرقام.. وظائف لا تصدقها.. عدد ساعات عمل الإناث أعلى من الذكور.. تعرف عليها

بالأرقام.. وظائف لا تصدقها.. عدد ساعات عمل الإناث أعلى من الذكور.. تعرف عليها

شرطى بريطانى يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر بطريقته الخاصة.. فيديو

شرطى بريطانى يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر بطريقته الخاصة.. فيديو

رغم إغراءات ريال مدريد.. كلوب يثق فى استمرار صلاح وماني مع ليفربول

رغم إغراءات ريال مدريد.. كلوب يثق فى استمرار صلاح وماني مع ليفربول

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف تحول خط الصعيد لإمام للمصلين؟

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. كيف تحول خط الصعيد لإمام للمصلين؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة