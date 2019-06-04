سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:18 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية صحة وطب

بتدقق فى التفاصيل.. قد تكون مريض اضطراب الوسواس القهرى

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 09:30 ص
بتدقق فى التفاصيل.. قد تكون مريض اضطراب الوسواس القهرى الوسواس القهرى وتأثيره على صحتك
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اضطراب الوسواس القهرى هو حالة نفسية تتميز بالأفكار الهوسية والتدخلية والسلوكيات المتكررة وأحيانًا التشنجات اللاإرادية، فإذا كان الشخص يعاني في كثير من الأحيان من الأفكار الوسواسية غير المرغوب فيها التي يجدها مزعجة أو مستمرة، فقد يكون يعاني من أعراض الوسواس القهري.

بالإضافة إلى ما سبق فإن الشخص الذي يكرر مهامه بشكل إلزامي مثل غسل الأيدي أو فحص الأشياء أو عدها كثيرا قد يكون يعاني من أعراض الوسواس القهري، ووفقا لتقرير موقع " medicinenet" فيمكن أن تتجلى هواجس الوسواس القهرى والإكراه في مجموعة متنوعة من الطرق، وأكثرها شيوعًا هي النظافة المفرطة والانتظام.

الوسواس القهرى

الوسواس القهرى


 

الأفكار المتطفلة هي أحد أعراض الوسواس القهري، الأفكار المتطفلة هي أفكار أو صور غير مرغوب فيها يتعرض لها الشخص مرارًا وتكرارًا، وقد تكون مزعجة أو عنيفة أو جنسية.

من الأمثلة الشائعة على الأعراض التي يمكن ملاحظتها من قهرات الوسواس القهري عندما يغسل الشخص أيديهم كثيرًا للتأكد من نظافتها، ويصاحب هذا النوع من السلوك عمومًا الجانب المعرفي يرتبط بالخوف من الأوساخ أو الجراثيم أو غيرها من الملوثات.


الوسواس القهرى

الأفكار الهوسية

الأفكار المتطفلة

الجراثيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 لاعبين أبطال فيلم الإعارة "البوابة السحرية" للتألق.. فيديو

5 لاعبين أبطال فيلم الإعارة "البوابة السحرية" للتألق.. فيديو

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

لسفرة عامرة فى العيد.. 3 طرق لإعداد الباذنجان

لسفرة عامرة فى العيد.. 3 طرق لإعداد الباذنجان

بتعانى من ارتفاع حاسة الشم.. اعرف أكثر الفئات المعرضة له

بتعانى من ارتفاع حاسة الشم.. اعرف أكثر الفئات المعرضة له

صحتك فى وصفة.. ماسك الجزر والزبادى لترطيب بشرتك فى العيد

صحتك فى وصفة.. ماسك الجزر والزبادى لترطيب بشرتك فى العيد

الكاف يحسم أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا فى باريس اليوم

الكاف يحسم أحداث نهائي دوري أبطال أفريقيا فى باريس اليوم

لو مالكش فى الكحك.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة باللوز

لو مالكش فى الكحك.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة باللوز

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 35 درجة

اعرف موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ30 من شهر رمضان المعظم

اعرف موعد الإفطار وساعات الصيام فى اليوم الـ30 من شهر رمضان المعظم

صور.. مسلمو ألبانيا يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

صور.. مسلمو ألبانيا يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4- 6 – 2019 فى مصر

تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4- 6 – 2019 فى مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة