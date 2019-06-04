بتدقق فى التفاصيل.. قد تكون مريض اضطراب الوسواس القهرى

كتبت إيناس البنا

اضطراب الوسواس القهرى هو حالة نفسية تتميز بالأفكار الهوسية والتدخلية والسلوكيات المتكررة وأحيانًا التشنجات اللاإرادية، فإذا كان الشخص يعاني في كثير من الأحيان من الأفكار الوسواسية غير المرغوب فيها التي يجدها مزعجة أو مستمرة، فقد يكون يعاني من أعراض الوسواس القهري.

بالإضافة إلى ما سبق فإن الشخص الذي يكرر مهامه بشكل إلزامي مثل غسل الأيدي أو فحص الأشياء أو عدها كثيرا قد يكون يعاني من أعراض الوسواس القهري، ووفقا لتقرير موقع " medicinenet" فيمكن أن تتجلى هواجس الوسواس القهرى والإكراه في مجموعة متنوعة من الطرق، وأكثرها شيوعًا هي النظافة المفرطة والانتظام.

الوسواس القهرى







الأفكار المتطفلة هي أحد أعراض الوسواس القهري، الأفكار المتطفلة هي أفكار أو صور غير مرغوب فيها يتعرض لها الشخص مرارًا وتكرارًا، وقد تكون مزعجة أو عنيفة أو جنسية.

من الأمثلة الشائعة على الأعراض التي يمكن ملاحظتها من قهرات الوسواس القهري عندما يغسل الشخص أيديهم كثيرًا للتأكد من نظافتها، ويصاحب هذا النوع من السلوك عمومًا الجانب المعرفي يرتبط بالخوف من الأوساخ أو الجراثيم أو غيرها من الملوثات.