بالصور .. قلعة قايتباى تتزين لاستقبال الزائرين فى عيد الفطر

الاسكندرية جاكلين منير

تزينت قلعة قايتباى استعداد لاستقبال المغيدين غدا فى اول ايام عيد الفطر المبارك

و صرح محمد متولي مدير عام اثار الاسكندريه والساحل الشمالي أنه وللعام الثالث علي التوالي سيتم مد ساعات العمل بقلعة قايتباى حتي الساعة السادسة مساءاً اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك وحتى ٣٠/٩/٢٠١٩

و أشار فى تصريحات صحفية اليوم ان ذلك جاء بناء علي موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار و في إطار الحرص علي إتاحة مزيد من الوقت لدخول العدد الأكبر من الزائرين للاستمتاع بالمعلم الاثري الهام

و اكد متولى على انة تم تكليف عدد كبير من المفتشين للشرح لجموع الزائرين لتلقي المعلومة عن الاثر الهام وكذا تكليف الحراسة الخاصة بمنطقة اثار الاسكندرية للحرص علي سلامة الزائرين بعدم تسلق الاسوار كذا التنبية بعدم الكتابة علي الجدران وعدم القاء المخلفات وتم التوجية لدي شركة النظافة الخاصة بالتواجد بكامل طاقتها للحرص علي اظهار القلعة بالمظهر الحضاري اللائق.



قلعة قايتباى



قلعة قايتباى



قلعة قايتباى



قلعة قايتباى