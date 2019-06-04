بالصور.. تنفيذ حملات مكثفة لمكافحة القوراض والحشرات بالبحيرة

البحيرة- ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف أعمال مكافحة القوارض والفئران والحشرات والتى تنفذها مديريتى الصحة والزراعة .

كما وجه محافظ البحيرة بتوفير المبيدات اللازمة للعلاجات ومضادات التسمم في الوحدات الصحية والبيطرية مع التنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية ووضع خطة لتكثيف وشن حملات رش وتطهير المصارف والمجاري المائية والمستنقعات بالمبيدات اللازمة لمكافحة إنتشار الحشرات الضارة .

وفى هذا السياق قامت فرق المكافحة بحملة لمكافحة القوارض بشونة الأبعادية المركزي بدمنهور للحد من الفاقد من مخزون القمح سواء أثناء فترة الحصاد أو تخزين المحصول بمخازن الغلال والشون .

كما قام فريق مكافحه ناقلات الأمراض بإدكو بتنفيذ حملة لرش المستنقعات بقرية 6 أكتوبر مركز إدكو لإبادة اليرقات كما تم التواصل مع البيئة والوحدة المحلية لردم هذه المستنقعات .



مكافحة القوارض