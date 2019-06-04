انهيار شرفة عقار قديم بجمرك الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

تلقت غرفة العمليات بحى الجمرك بالإسكندرية بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من بلكونة عقار بشارع 26 يوليو، دائرة قسم المنشية.

وكلفت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، المهندس المختص بمعاينة العقار وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقلت لجنة مُشكلة من فريق هندسي متخصص وإدارة المتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع بالحي لموقع البلاغ ومعاينة العقار المكون من أرضي وثلاثة طوابق علوية، وتم استدعاء مقاول الهدم والإزالة الخاص بالحي من خلال إدارة المشروعات بالحي لإزالة الأجزاء الخطرة من العقار.

يأتي هذا في إطار الإستجابة العاجلة لبلاغات المواطنين والعمل على إزالة أسباب الخطر عن المارة والسكان.