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انهيار شرفة عقار قديم بجمرك الإسكندرية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:31 م
انهيار شرفة عقار قديم بجمرك الإسكندرية انهيار جزء من شرفة منزل - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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تلقت غرفة العمليات بحى الجمرك بالإسكندرية بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من بلكونة عقار بشارع 26 يوليو، دائرة قسم المنشية.
 
وكلفت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي الجمرك، المهندس المختص بمعاينة العقار وإتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
وانتقلت لجنة مُشكلة من فريق هندسي متخصص وإدارة المتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع بالحي لموقع البلاغ ومعاينة العقار المكون من أرضي وثلاثة طوابق علوية، وتم استدعاء مقاول الهدم والإزالة الخاص بالحي من خلال إدارة المشروعات بالحي لإزالة الأجزاء الخطرة من العقار.
 
يأتي هذا في إطار الإستجابة العاجلة لبلاغات المواطنين والعمل على إزالة أسباب الخطر عن المارة والسكان.
 

 

 


حي الجمرك

الاسكندرية

انهيار عقار

منطقة المنشية

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