انتظام العمل بميناء الإسكندرية خلال عطلة عيد الفطر

الإسكندرية أسماء على بدر

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية أن حركة العمل بالميناء منتظمة خلال عطلة عيد الفطر المبارك حيث يشهد الميناء نشاطا في حركة السفن والشاحنات والبضائع .

واضاف فى بيان انه بلغ عدد السفن المتواجدة بالميناء 130 سفينة ، تراكي علي الأرصفة 38 سفينة ، وتواجد بالمخطاف الداخلي 34 سفينة والخارجي 40 سفينة ، كما انتظمت حركة الشاحنات حيث تم دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من والي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وأشار إلى أن اللواء بحري مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء وجه إدارات الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات لدخول وخروج البضائع والشاحنات والسفن من والي الميناء بيسر وأمان .