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انتظام العمل بميناء الإسكندرية خلال عطلة عيد الفطر

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:47 م
انتظام العمل بميناء الإسكندرية خلال عطلة عيد الفطر ميناء الاسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية أن حركة العمل بالميناء منتظمة خلال عطلة عيد الفطر المبارك حيث يشهد الميناء نشاطا في حركة السفن والشاحنات والبضائع .

واضاف فى بيان انه  بلغ عدد السفن المتواجدة بالميناء 130 سفينة ، تراكي علي الأرصفة 38 سفينة ، وتواجد بالمخطاف الداخلي 34 سفينة والخارجي 40 سفينة ، كما انتظمت حركة الشاحنات حيث تم دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من والي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وأشار إلى أن اللواء بحري مدحت عطيه رئيس هيئة الميناء وجه إدارات الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل كافة الإجراءات لدخول وخروج البضائع والشاحنات والسفن من والي الميناء بيسر وأمان .

 

 


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