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انتحار منفذ الهجوم على قوى الأمن فى طرابلس اللبنانية بتفجير حزامه الناسف

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 03:14 ص
انتحار منفذ الهجوم على قوى الأمن فى طرابلس اللبنانية بتفجير حزامه الناسف عناصر من الجيش اللبنانى
كتب وكالات

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أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، مقتل المسلح الذى استهدف قوى الأمن فى مدينة طرابلس اللبنانية مساء أمس الاثنين بحسب " سبوتنيك" .

 

ونقلت الوكالة عن مراسلها، أن عملية مداهمة القوة الضاربة فى مديرية المخابرات المبنى المختبىء فيه الارهابى المطلوب عبد الرحمن مبسوط قد انتهت بمقتله.

 

وقالت الوكالة إنه بعد تضييق الخناق عليه، والاشتباك معه قام بتفجير نفسه، ويتم العمل حاليا على سحب جثته، كانت مدينة طرابلس اللبنانية، قد شهدت مساء أمس اليوم الإثنين، عملية إرهابية أدت إلى مقتل عسكريين وإصابة 6 جرحى من الجيش اللبناني، وبحسب المعلومات الأولية التى حصلت عليها "سبوتنيك" أقدمت "خلية داعشية" يرأسها عبد الرحمن مبسوط على تنفيذ العملية الإرهابية.

 


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