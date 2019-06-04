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"امشى عدل".. الكاميرات ترصد محيط تحويلات شارع جامعة الدول العربية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:00 ص
"امشى عدل".. الكاميرات ترصد محيط تحويلات شارع جامعة الدول العربية كاميرات مراقبة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تراقب اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، حركة السيارات بمحيط التحويلات المرورية بشارع جامعة الدول لمنع الزحام، حيث من المقرر أن تستغرق 3 سنوات للقيام بأعمال إنشاء محطة "جامعة الدول العربية" والتى تستلزم إجراء تحويلة مرورية لمسافة ما يقرب من 400 متر فى الاتجاه القادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا بداية من شارع جامعة الدول العربية مع شارع محى الدين أبوالعز حتى دوران البرج الإدارى فى إتجاه ميدان النصر.

كما نشرت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات بالشوارع البديلة لجامعة الدول العربية بسبب أعمال إنشاء محطة المترو الجديدة، مع مراقبة كافة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بالمكان لرصد اى كثافات مرورية خلال إجراء تلك اﻷعمال لحين انتهائها فى المدة المحددة لها.


تحويلات مرورية بشارع جامعة الدول

كثافات مرورية بالطريق

نشر خدمات مرورية

اعمال انشاء مترو

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