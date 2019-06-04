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اليوم السابع تكشف غدا مؤامرة "الإخوان" و"الجزيرة" للإيقاع بين السودانيين

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 09:11 م
اليوم السابع تكشف غدا مؤامرة "الإخوان" و"الجزيرة" للإيقاع بين السودانيين اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء العديد من القضايا والملفات المهمة، منها كشف مؤامرة الإخوان وقناة الجزيرة للإيقاع بين السودانيين.
 
 
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