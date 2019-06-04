اليوم السابع تكشف غدا مؤامرة "الإخوان" و"الجزيرة" للإيقاع بين السودانيين

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء العديد من القضايا والملفات المهمة، منها كشف مؤامرة الإخوان وقناة الجزيرة للإيقاع بين السودانيين.

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