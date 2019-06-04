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الهند تعلق شراء النفط الفنزويلى

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 01:01 م
الهند تعلق شراء النفط الفنزويلى فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى

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على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، سجلت فنزويلا انخفاضًا مستدامًا فى إنتاج النفط الخام من 2.4 مليون برميل يوميًا فى ديسمبر 2015 إلى 830 ألف برميل يوميا فى أبريل.

ووفقا لصحيفة "دياريو كوريو" البيروفية فقد أبلغ سفير الهند فى الولايات المتحدة، هارش فاردهان شرينجيلا، أن بلاده أوقفت شراء النفط الفنزويلى، كما علقت شراء النفط من إيران.

وعاقبت الولايات المتحدة حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بتعليق مدفوعات مبيعات النفط فى يناير الماضى، وبالتالى انخفض الإنتاج الفنزويلى بنحو 400 ألف برميل يوميًا.

واشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن هذا الوضع الفنزويلى فرصة للهند لتصبح اول مشتر للنفط، إلا أن السفير الهندى فى واشنطن، أكد أنه مطروح على الطاولة هو إغلاق السوق الهندى للخام الفنزويلى.

والعلاقات النفطية بين الهند وفنزويلا بدأت فى عام 2005 تقريبا، عندما وقع الرئيس الراحل هوجو تشافيز فى ذلك الوقت اتفاقية تعاون مع الدولة الآسيوية التى تفكر فى مشاريع مشتركة لاستكشاف النفط واستغلاله فى هذا البلد.

ووفقًا للسفارة الهندية فى كاراكاس، بلغت صادرات النفط إلى تلك الدولة ذروتها فى 2013-2014، عندما مثلت مبيعات سنوية قدرها 14 مليار دولار أمريكى.

 


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